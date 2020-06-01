42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова показала, який подарунок зробила синові

Зірка народила 31 травня 2012 року сина Соломона від актора Гурама Баблішвілі, пише Politeka.net. Таким чином, хлопчикові виповнилося вісім років.

Телеведуча опублікувала у своєму Instagram фото, на яких позує з дитиною вдома, посеред великої кількості надувних куль.

Зірка зізналася, що вже п'ять років так прикрашає кімнату для сина.

"Кожен раз у нас нова тематика, в залежності від того, які у Соломона захоплення. В цьому році це герої Brawl Stars", - написала зірка.

Прикрашати допомагали займатися співробітники однієї з компаній, в годину ночі, поки син Анфіси спав.

"Солык був у таємному захваті, а ще більше зраділа кулям Картопля (собака Чехової - прим.авт.). Носилася за кульками по всій квартирі, до тих пір, поки одна не лопнула. Вона злякалася і більше до них не підходить😬", - поділилася телеведуча.

За годину пост отримав більше 8000 лайків та багато коментарів:

"Дуже здорово!!! Анфісо, ви чудова мама❤️най, най.. Будьте щасливі ❤️🎉🎉🎉🎉🎉😀🙏", "Жах, скільки сміття 🤦🏻‍♀️", "Треба ж, хто б міг подумати? Хтось бачить красу в цьому, щастя, турботу і любов мами до своєї дитини....а хтось бачить...сміття....", "Соліка з Днем Народження!!!Анфіса,ви чудова матуся!!!Щастя Вам!!!", "Прийшла, побачила, забула, що хотіла👀", "Які ви класні! З Днем Народження синочка!!!❤️Анфіса, розумничка, що так гарно все придумала🙌🙌🙌", "Дуже красиво Анфіса ви супер мама, але я люблю коли прикрашене кульками, але терпіти не можу коли вони лопаються".

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