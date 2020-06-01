42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова показала, какой подарок сделала сыну

Звезда родила 31 мая 2012 года сына, Соломона от актера Гурама Баблишвили, пишет Politeka.net. Таким образом, мальчику уже исполнилось восемь лет.

Телеведущая опубликовала в своем Инстаграм фото, на которых позирует с ребенком дома, посреди большого количества надувных шаров.

Звезда призналась, что уже пять лет так украшает комнату для сына.

"Каждый раз у нас новая тематика, в зависимости от того, какие у Соломона увлечения. В этом году это герои Brawl Stars", - написала звезда.

Украшать помогали заниматься сотрудники одной из компаний, в час ночи, пока сын Анфисы спал.

"Солик был в тайном восторге, а еще больше обрадовалась шарам Картошка (собака Чеховой - прим.авт.). Носилась за шариками по всей квартире, до тех пор, пока один не лопнул. Она испугалась и больше к ним не подходит😬", - поделилась телеведущая.

За час пост получил более 8000 лайков и много комментариев:

"Очень здорово!!! Анфиса, вы замечательная мама❤️самая, самая.. Будьте счастливы ❤️🎉🎉🎉🎉🎉😀🙏", "Ужас, сколько мусора 🤦🏻‍♀️", "Надо же, кто бы мог подумать? Кто-то видит красоту в этом, счастье, заботу и любовь мамы к своему ребёнку....а кто-то видит...мусор....", "Солика с Днем Рождения!!!Анфиса,вы замечательная мамочка!!!Счастья Вам!!!", "Пришла, увидела, забыла, что хотела👀", "Какие вы классные! С Днём Рождения сыночка!!!❤️Анфиса, умничка, что так красиво все придумала🙌🙌🙌", "Очень красиво Анфиса вы супер мама, но я люблю когда украшено шарами, но терпеть не могу когда они лопаются".

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