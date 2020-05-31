Відома співачка Ані Лорак постала перед фанатами в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість не перестає експериментувати зі своїм іміджем. Як правило, Ані Лорак надає перевагу жіночним образам у сукнях, але іноді показується в дуже простих і практичних вбраннях.

На цей раз співачка вбралася в толстовку-худі сірувато-зеленого, болотистого кольору. Вона зробила селфи у себе вдома у вітальні. На кадрі вона дивиться кудись убік задумливим поглядом.

Користувачі соціальної мережі прокоментували новий зовнішній вигляд Ані Лорак під записом і похвалили її за нову пісню:

"Така гарна і сонячна 😍 дякую вам за чудову пісню, чекаю нових🔥"; "найкрасивіша співачка"; "Дуже гарний колір толстовки(чи як там по-сучасному говорять?😉)"; "Красавицв в цьому худі😻🔥"; "Дуже красива королева❤️🌹👑! Прекрасного дня , улюблена кароліна❤️💋"; "найпрекрасніша жінка😍"; "Як же Ваші фото піднімають настрій😍 Дивишся і відразу хочеться посміхатися😍😍 незвичайна красуня!❤️".

Нагадаємо, що Лорак у подертій сорочці налякала опухлим обличчям, фото: "Була така красива".

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