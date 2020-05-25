Знаменитая артиска Ани Лорак удивила преображением во время записи видео

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала в разделе Стори небольшой ролик, в котором продемонстрировала свое преображение. Знаменитость показала. как красится и приводит себя в порядок в специальном видео, сделанным в приложении "Тик-Ток". Похоже, Каролина решила следовать Насти Каменских, ставшей популярной в данном приложении, пишет Рoliteka.net.

Певица в этот раз решила показать, как наносит губную помаду, выравнивает тон лица и переодевается на камеру. При этом невозможно незаметить увеличенные губы артистки и ее помолодевшее лицо.

Как известно, Каролину уже давно обвинили в злоупотреблении уколами красоты и множественной пластике.

Причем не так давно дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок. Фанаты после заявлений косметологов были лаконичны, отмечая, что "это жесть, если надо много филлеров".

До этого звезда заявила, что она зарегистрировалась на TikTok и теперь, похоже, она собралась активно привлекать внимание новыми роликами. Сегодня же звезда показала видеозапись, на которой позировала сразу в нескольких образах.

«Осваиваю TikTok. 🎬 Полная версия вчерашнего видео для вас.. то, что осталось за кадром (смотреть до конца!) ❤️😂😂😂 А в каких социальных сетях вы проводите больше всего времени?», - написала Каролина.

Вот что ответили пользователи:

«В Инстаграм, а теперь и в Тик ток😂😻❤️», «Вы ворвались в Тик Ток , супер-дива⚡️🤩», «Хорошего дня))❤️», «Сонечка 😂 вся в мамочку ❤️», «Богиня🔥 Очень горячо😍 Ждем новое видео💗», «Сейчас в инстаграм то и то редко захожу🙈 времени мало, так как на уроки с сыном уходит полдня, а когда задают слова по английскому, то почти до ночи с ними сидим😳 настолько тяжело они ему даются», «Красавица 😍☀️», «Каролина, вы как всегда красотка👍».

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