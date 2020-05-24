Знаменитая артиска Ани Лорак показала необычный видеоролик, сделанный на ее концерте "Дива"

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина представила видеоролик в новом образе, который поразил фанатов. Как известно, сейчас звезда на карантине и не дает концертов, однако очень по этому скучает. В этот раз ей удалось удивить благодаря необычном образу в алых тонах, пишет Рoliteka.net.

Так, певица не только показала новый образ в супер-тесном боди, но и взбудоражила фанатов необычным выступлением на специальной конструкции.

«Удержи мое сердце. Очень личная, особенная история для меня. ❤️ Любовь и боль идут рядом. В номере задействован огромный робот, который мы привезли из Японии специально для #шоуДива. 🤩 С его помощью удалось создать уникальную технологию перемещения сценической плоскости в 6 осях. Спасибо талантливому @max_barskih за душевную, красивую песню», - написала Лорак.

Как и ожидалось, фанаты тут же отреагировали:

«😘😘😘крутая девочка, шоу-кайф🥰», «Как же мы тогда всё переживали за вас.....Невероятный номер😍», «Любимый номер! 🔥😘», «Просто невероятная, всегда мурашки от этого номера😻❤️», «Самый сильный номер😍Вы такая смелая😍❤ У меня мурашки были,когда увидела этот номер😍Это песня для меня много чего значит💔», «Песня классная, но к чему эти выкрутасы.... да и одеться бы поприличнее надо. Везде одно и то же».

До этого звезда заявила, что она зарегистрировалась на TikTok и теперь, похоже, она собралась активно привлекать внимание новыми роликами. Сегодня же звезда показала видеозапись, на которой позировала сразу в нескольких образах.

«Осваиваю TikTok. 🎬 Полная версия вчерашнего видео для вас.. то, что осталось за кадром (смотреть до конца!) ❤️😂😂😂 А в каких социальных сетях вы проводите больше всего времени?», - написала Каролина.

Вот что ответили пользователи:

«В Инстаграм, а теперь и в Тик ток😂😻❤️», «Вы ворвались в Тик Ток , супер-дива⚡️🤩», «Хорошего дня))❤️», «Сонечка 😂 вся в мамочку ❤️», «Богиня🔥 Очень горячо😍 Ждем новое видео💗», «Сейчас в инстаграм то и то редко захожу🙈 времени мало, так как на уроки с сыном уходит полдня, а когда задают слова по английскому, то почти до ночи с ними сидим😳 настолько тяжело они ему даются», «Красавица 😍☀️», «Каролина, вы как всегда красотка👍».

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