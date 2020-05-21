"Перекачала что ли?"

Не утихают споры по поводу изменившейся внешности 41-летней украинской певицы Ани Лорак, переехавшей в Россию

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, вызвавший горячие обсуждения. Лорак позировала на крыльце дома в "небрежном" виде. На ней рваная джинсовая рубашка, темные джинсы-леггинсы, кепка и босоножки.

Артистка распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Каролина предстала в разных ракурсах, на одном из кадров она сильно расставила ноги, тогда как на другом - вела себя чуточку скромнее. Певица предложила пользователям выбрать, какое фото им больше нравится.

Многие отметили, что Ани все больше становится неестественной - мол, "перекачала" лицо силиконом.

"Помогите животным.😢😢😢😢х*рли себя выпячивать"

"Была такая красивая,что с собой сделала..."

"и снова мода странная... бомжацкая"

"Что попало😲"

"вы живая там"

"А разница в чем? Расставлены ноги или нет🤦‍♀️"

"Что у неё с лицом? перекачала или что?" - "ей просто не идет кепка и поэтому кажеться, что лицо полное"

"По мне не ваш образец, не идёт!😉"

Ранее мы сообщали, Лорак обвинили в том, что она копирует стиль другой украинской исполнительницы - Насти Каменских - любительницы покрасоваться аппетитными формами. Так, поводом послужил лук Ани в коротеньком бархатном платье, которое едва прикрывает пышные бедра.

Тем не менее, большинство пользователей в комментарии похвалили артистку за то, что она присоединилась к TikTok.

«Ураааааааа ❤Ждем от вас интересных видео 💥», «Сторонилась я это приложение , а теперь пошла скачивать 😊», - писали под кадрами.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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