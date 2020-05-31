Головний герой 10 сезону шоу «Холостяк» Макс Михайлюк розповів, чим його зачарувала переможниця проекту Даша Ульянова

Про це він розповів в інтерв'ю редакції «СТБ».

Макс зізнався, що часто в спілкуванні з Дашею проводив паралелі зі своєю сестрою, у якої було схоже минуле. Крім того, йому подобалася відкритість дівчини. Михайлюк переконаний, що Даша завжди говорила, що відчуває.

«Якщо вона була засмученою, вона це показувала і не думала, як буде виглядати. Мене це дуже подобалося і подобалося в ній. Після нашого першого побачення на ковзанці і в оранжереї з'явилося відчуття, що я її дуже добре знаю. Можливо, тому, що я проводив асоціації зі своєю сестрою. У неї було таке ж минуле. Даша могла почати говорити, і я вже знав, що вона хоче сказати. Я вдячний їй за всі наші спільно пережиті емоції і нашу історію. Вона для мене дуже цінна», - розповів «Холостяк».

До цього Михайлюк відверто розповів, як змінилося його життя після скандального проекту.

Макс зізнався, що після проекту «Холостяк» його почали впізнавати на вулиці і просять сфотографуватися, при цьому підходять як чоловіки, так і жінки.

«Я поки не можу до цього звикнути. Нещодавно був в сервісному центрі, де навіть чоловіки підходили і просили фото для своїх дружин», - розповів Макс.

Також він зазначив, що після шоу став краще розуміти дівчат.

«Участь в проекті мене трохи приземлило. Я схильний довіряти людям. І коли дивився весь проект в цілому, з побаченнями і коментарями дівчат, то розумів, що потрібно бути об'єктивніше», - поділився герой «Холостяка».

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

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