Предыдущие отношения Максима Михайлюка продлились 5 лет. Каким был разрыв, поведали родители парня

Герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк сделал свой выбор, надев кольцо на палец Даши Ульяновой, но, по мнению его родителей, прошлые отношения безусловно сыграли в этом роль.

Так, мама "холостяка" рассказала, каким был ее сын в отношениях с бывшей пассией.

"Отношения у него были длительные, 5 лет. Они с девушкой жили отдельно как семья в своем доме. Он купил кольцо, познакомил нас. Я вообще думала, что это не мой сын. У него горели глаза. Он действительно любил эту девушку. Разрыв был очень болезненным", - поведала женщина.

Отец парня подтвердил, что "расставание было очень волнительным" для Макса.

"Возможно, это послужило одним из толчков для того, чтобы участвовать в проекте и действительно убедиться в том, что можно найти свою любовь", - сообщил мужчина. Перед проектом он дал сыну напутствие - "быть максимально честным и открытым".

Ранее мы сообщали, победительница 10-го сезона "Холостяка", мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова активно ведет свой микроблог в Инстаграм - у девушки более 240 000 подписчиков. Красотка частенько радует пользователей откровенными фото. На одном из последних кадров Даша показала себя без штанов в мега смелой позе.

Девушка в черных стрингах и задранном топе выгнула спину и томно посмотрела в камеру.

"На карантине старалась держать форму, а сегодня еле влезла джинсы 😭 что делать ? Делитесь диетами / секретами / детоксами 😅", - пожаловалась победительница проекта.

"Дашуля ❤️не ешь после 6,и сутра пей на голодный желудок два стакана воды, и убери сахар,и мучное результат , будет радовать глаз!!❤️", - посоветовали в комментариях.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

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