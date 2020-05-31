Чоловіка це не може не радувати

Головний герой 10 сезону шоу «Холостяк» Макс Михайлюк відверто розповів, як змінилося його життя після проекту

Про це він розповів в інтерв'ю редакції « СТБ ».

Михайлюк з радістю зізнався, що після проекту «Холостяк» його почали впізнавати на вулиці і просять сфотографуватися, при цьому підходять як чоловіки так і жінки.

«Я поки не можу до цього звикнути. Нещодавно був в сервісному центрі, де навіть чоловіки підходили і просили фото для своїх дружин», - розповів Макс.

Також він зазначив, що після шоу став краще розуміти дівчат.

«Участь в проекті мене трохи приземлило. Я схильний довіряти людям. І коли дивився весь проект в цілому, з побаченнями і коментарями дівчат, то розумів, що потрібно бути об'єктивніше», - поділився герой «Холостяка».

Як відомо, нещодавно пройшов скандальний фінал 10 сезону шоу "Холостяк". За серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дар'я Ульянова і Дана Оханская, а переможницею стала, звичайно ж, молода гімнаста з пухкими губами. Даша вразила не лише у фіналі, але і після проекту. Після цього Даша похвалилася кадром з фотосесії з обручкою.

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".

Також Politeka писала, що "Холостяка" раптово перекосило, емоції вирвалися самі собою: "Максу попалася дівчина не для..."