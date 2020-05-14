Российский шоумен Максим Галкин показал, как умеет развлекаться с шестилетними двойняшками

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал их общих с певицей Аллой Пугачевой детей - Гарри и Лизу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Мальчик стоял за музыкальным пультом, "врубив" нечто среднее между эстрадными мотивами и шансоном, кривлялся и активно жестикулировал, даже взбирался ногой на инструмент. Недалеко от него вовсю плясала Лиза. Малышка неистово прыгала, подзадоривая брата. Гордый отец при этом снимал действо на камеру и изредка восторженно комментировал.

"Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи 😂 Импровизация детская несрежиссированная", - подписал видео Галкин.

Более полумиллиона "лайков" за несколько часов говорят о том, что публике очень понравилось безумное веселье этой звездной семейки. Правда, некоторые отметили, "жаль, что Пугачевой не было", "а где Борисовну потеряли?"

"Энергия так и прёт 😂🔥"

"Утро видать такое разудалое! Климат наверное особенный😂"

"Как здорово!!! В ритм, Гарри артист!!!"

"Зажигалочки😂"

"С Лизой не соскучишься😀👍"

"Движуха рулит😄 вперёд ))))"

"Эх, гуляем!!!🔥"

Ранее мы сообщали, Лиза удивила родителей спортивными талантами. Девочка проявила интерес в гимнастике. Кадры опубликованы в Инстаграм малышки, который ведет ее отец.

Так, Лиза показала, как умеет крутить обруч. В конце, явно довольная результатом, она всунула в камеру большой палец.

«Веселая гимнастика», - говорится в подписи к видео.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.