Российский шоумен Максим Галкин показал, как умеет развлекаться с шестилетними двойняшками
Как передает Politeka.net, артист поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал их общих с певицей Аллой Пугачевой детей - Гарри и Лизу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Мальчик стоял за музыкальным пультом, "врубив" нечто среднее между эстрадными мотивами и шансоном, кривлялся и активно жестикулировал, даже взбирался ногой на инструмент. Недалеко от него вовсю плясала Лиза. Малышка неистово прыгала, подзадоривая брата. Гордый отец при этом снимал действо на камеру и изредка восторженно комментировал.
"Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи 😂 Импровизация детская несрежиссированная", - подписал видео Галкин.
Более полумиллиона "лайков" за несколько часов говорят о том, что публике очень понравилось безумное веселье этой звездной семейки. Правда, некоторые отметили, "жаль, что Пугачевой не было", "а где Борисовну потеряли?"
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"Энергия так и прёт 😂🔥"
"Утро видать такое разудалое! Климат наверное особенный😂"
"Как здорово!!! В ритм, Гарри артист!!!"
"Зажигалочки😂"
"С Лизой не соскучишься😀👍"
"Движуха рулит😄 вперёд ))))"
"Эх, гуляем!!!🔥"
Ранее мы сообщали, Лиза удивила родителей спортивными талантами. Девочка проявила интерес в гимнастике. Кадры опубликованы в Инстаграм малышки, который ведет ее отец.
Так, Лиза показала, как умеет крутить обруч. В конце, явно довольная результатом, она всунула в камеру большой палец.
«Веселая гимнастика», - говорится в подписи к видео.
Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.
Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.