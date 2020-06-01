Американська фітнес-модель Ана Чері розповіла, завдяки чому у неї така фантастична фігура
Зірка опублікувала гарячий знімок, позуючи на столі, повідомляє Politeka.net.
Модель була в чорному топі з прозорою сіточкою в районі грудей. Вузький топік обтягнув неймовірні принади красуні. Груди випирали і, здавалося, зараз вистрибнуть з одягу.
На тонкій талії трималися облягаючі леггінси. Помітний прес з кубиків красуні.
Стрункі ніжки, красиві стегна - все це просто гідно заздрості.
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Ана розпустила довге пряме волосся. Модель дивилася в камеру з-під пишних вій і посміхалася, на її губах помітний красивий блиск: "Краса!".
В руках Чері тримала келих для коктейлів. У пості розповіла про протеїнові напої.
"Протеїнові коктейлі - це швидкий, простий і легкий спосіб дати вашому тілу "будівельні" блоки, необхідні для відновлення", - написала модель.
При приготуванні потрібно точно знати, кількість грамів білка і калорій.
За вісім годин пост зібрав майже 60 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі залишилися в захваті від фото. Люди написали масу компліментів фігурі зірки і, в цілому, її зовнішності.
Нагадаємо, Ана Чері постала в спокусливій леопардовій білизні зі звіриним принтом і чорними вставками по боках, без сорому демонструючи свій пишний бюст.
Вбрання вигідно акцентувало увагу на апетитні форми красуні, а також залізний прес і округлі стегна.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в золотому бікіні. Тіло моделі чудово виглядає і від нього не можна було відірватися. Пікантності знімку додає те, що красуня розв'язала ліфчик, і тримала його за лямки.
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