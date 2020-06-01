Американська фітнес-модель Ана Чері розповіла, завдяки чому у неї така фантастична фігура

Зірка опублікувала гарячий знімок, позуючи на столі, повідомляє Politeka.net.

Модель була в чорному топі з прозорою сіточкою в районі грудей. Вузький топік обтягнув неймовірні принади красуні. Груди випирали і, здавалося, зараз вистрибнуть з одягу.

На тонкій талії трималися облягаючі леггінси. Помітний прес з кубиків красуні.

Стрункі ніжки, красиві стегна - все це просто гідно заздрості.

Ана розпустила довге пряме волосся. Модель дивилася в камеру з-під пишних вій і посміхалася, на її губах помітний красивий блиск: "Краса!".

В руках Чері тримала келих для коктейлів. У пості розповіла про протеїнові напої.

"Протеїнові коктейлі - це швидкий, простий і легкий спосіб дати вашому тілу "будівельні" блоки, необхідні для відновлення", - написала модель.

При приготуванні потрібно точно знати, кількість грамів білка і калорій.

За вісім годин пост зібрав майже 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі залишилися в захваті від фото. Люди написали масу компліментів фігурі зірки і, в цілому, її зовнішності.

Нагадаємо, Ана Чері постала в спокусливій леопардовій білизні зі звіриним принтом і чорними вставками по боках, без сорому демонструючи свій пишний бюст.

Вбрання вигідно акцентувало увагу на апетитні форми красуні, а також залізний прес і округлі стегна.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в золотому бікіні. Тіло моделі чудово виглядає і від нього не можна було відірватися. Пікантності знімку додає те, що красуня розв'язала ліфчик, і тримала його за лямки.

Нагадаємо, що Ана Чері підкреслила пишні форми тісним міні: "Приголомшлива краса"

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