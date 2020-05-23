Американская фитнес-модель Ана Чери подразнила поклонников своими пышными формами
Свежий снимок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка надела микро купальник и повернулась к камере своей пятой точкой. В стрингах ее ягодицы казались особенно большими. Чери дополнила образ банданой, в результате чего была похожа на соблазнительную пиратку. Стоит отметить, что пышную грудь модель едва прикрыла маленьким купальником.
«Я делаю успехи, а не драму», - подписала снимок звезда.
За несколько часов ее фото оценили почти 140 тысяч людей. В комментариях девушке оставили множество комплиментов.
«Так мило, дорогая!», «Ух ты!», «Чертовски хорошо», «Просто хочу леди, как ты», «Вау», «Бомба», «Самая потрясающая, чувственная и красивая», «Ангел сверху», «Так жарко», «Довольно круто», «Я люблю тебя», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ана Чери похвасталась фигурой в смелом образе. Модель примерила яркий и провокационный наряд для новой фотосессии. Она была одета в нижнее белье черного цвета, которое подчеркнуло ее божественные формы. Красотка во всей красе показала свои округлые бедра в сравнении с тонкой талией и большой грудью.
Напомним, что эффектная Ана Чери спустила кофту и посветила упругими прелестями: "Ах, ты ж распутница".
А еще Politeka писала, что влажная Ана Чери устроила горячую тренировку в экстремальном мини: "Крошка на миллион".
Также Politeka сообщала, что Ана Чери забыла про стыд и сверкнула великолепием в прозрачном наряде: «Такие изгибы не скрыть».