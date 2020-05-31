В найближчі дні курс долара в Україні обійдеться без значних коливань

Такий прогноз по курсу американської валюти на наступний тиждень дав у коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

За його словами, в найближчі дні курс долара буде залишатися порівняно стабільним. Аналітик відзначив, що за минулий тиждень курс американської валюти на різних сегментах ринку змінився незначно, але в різні боки: на міжбанку він упав, а на інших сегментах навпаки - зріс.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара виріс з 26,77 до 26,87 гривень. У той же час на міжбанку попит/пропозиція долара впали з 26,86/26,90 до 26,83/26,86 гривень.

У середньому курс купівлі/продажу готівкової валюти у банках за тиждень збільшився з 26,67/26,94 до 26,77/27,01 гривень. У той же час спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Експерт зазначив, що через тиждень затишшя курс долара може незначно зрости.

«На найближчий тиждень курс долара до гривні залишиться поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,1 гривень», - розповів Иосуб.

Раніше експерти відзначали, що в перший тиждень літа збережеться сприятливий період для купівлі валюти, так як восени очікується значний стрибок "зеленого".

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