В ближайшие дни курс доллара в Украине обойдется без значительных колебаний

Такой прогноз по курсу американской валюты на следующую неделю дал в комментарии РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, в ближайшие дни курс доллара будет оставаться сравнительно стабильным. Аналитик отметил, что за прошедшую неделю курс американской валюты на разных сегментах рынка изменился незначительно, но в разные стороны: на межбанке он упал, а на других сегментах напротив - вырос.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара вырос с 26,77 до 26,87 гривен. В то же время на межбанке спрос/предложение доллара упали с 26,86/26,90 до 26,83/26,86 гривен.

В среднем курс купли/продажи наличной валюты в банках за неделю увеличился с 26,67/26,94 до 26,77/27,01 гривен. В то же время спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Эксперт отметил, что через неделю затишья курс доллара может незначительно вырасти.

«На ближайшую неделю курс доллара к гривне останется вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,1 гривен», - рассказал Иосуб.

Ранее эксперты отмечали, что в первую неделю лета сохранится благоприятный период для покупки валюты, так как осенью ожидается значительный скачок "зеленого".

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