Меган Маркл і принц Гаррі не відмовлялися від допомоги фондам, які знаходяться під патронажем колишньої герцогині

Про це пише РБК.

Вже кілька місяців, як Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від королівських обов'язків, і втекли з Букінгемського палацу.

Але колишні герцоги Сассекські не збиралися відмовлятися від допомоги тим фондам, які знаходяться під патронажем Маркл. Екс-зірка Голлівуду досі підтримує організацію Mayhew, яка через пандемію смертельного китайського вірусу 2020 відчуває гостру нестачу грошей.

Крім цього, Меган Маркл надає підтримку безпритульним собакам і кішкам, а також людям, які опинилися у скрутній ситуації через пандемію і кризи.

"Ми раді, що Маркл обрала саме наш фонд. Mayhew змінює життя багатьох собак, кішок і людей з нашої спільноти на краще. Ми допомагаємо тим тваринам, які виявилися не потрібні своїм господарям, і працюємо з тими людьми, які близькі до вирішення позбутися свого вихованця", - сказано в повідомленні фонду.

Гендиректор організації Каролін Ейтс зазначає, що раніше Меган Маркл самостійно займалася цією справою, тому мати такого покровителя для організації - велика честь. Останній раз екс-герцогиня особисто відвідувала притулок на початку поточного року.

Сама ж Меган Маркл, мабуть, сподівалася, що цю інформацію ніхто з прихильників не дізнається, тому тримала в секреті те, чим вона займається після отреченя від престолу.

Раніше ми писали, що на колишніх герцогів Сассекских оголосили справжню «полювання» в Лос-Анджелесі. Після того, як журналістам вдалося зробити лише кілька немногозначительных знімків, вони перейшли до «плану Б».

За інформацією ЗМІ, папараці вже п'ять разів атакували розкішний особняк екс-герцогів Сассекских з допомогою дронов.

Про це сказано в поліцейських рапортах, які опинилися в розпорядженні видання. Дрони облітали ділянка Меган Маркл і принца Гаррі на висоті приблизно 6 метрів від землі. Їм вдалося зняти герцога, герцогиню і їх однорічного сина Арчі у невимушеній обстановці.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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