Меган Маркл і принц Гаррі не відмовлялися від допомоги фондам, які знаходяться під патронажем колишньої герцогині
Про це пише РБК.
Вже кілька місяців, як Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від королівських обов'язків, і втекли з Букінгемського палацу.
Але колишні герцоги Сассекські не збиралися відмовлятися від допомоги тим фондам, які знаходяться під патронажем Маркл. Екс-зірка Голлівуду досі підтримує організацію Mayhew, яка через пандемію смертельного китайського вірусу 2020 відчуває гостру нестачу грошей.
В ПриватБанку почали блокування рахунків, грошей не зняти: "клієнт повинен..."
Курс валют пограє на нервах українців, гривня пішла в рознос: прогноз НБУ
Пугачова не витримала нападок і зробила відверте зізнання: «Так! Я стара і не можу...»
Грошей можна не чекати: у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без виплат
Крім цього, Меган Маркл надає підтримку безпритульним собакам і кішкам, а також людям, які опинилися у скрутній ситуації через пандемію і кризи.
"Ми раді, що Маркл обрала саме наш фонд. Mayhew змінює життя багатьох собак, кішок і людей з нашої спільноти на краще. Ми допомагаємо тим тваринам, які виявилися не потрібні своїм господарям, і працюємо з тими людьми, які близькі до вирішення позбутися свого вихованця", - сказано в повідомленні фонду.
Гендиректор організації Каролін Ейтс зазначає, що раніше Меган Маркл самостійно займалася цією справою, тому мати такого покровителя для організації - велика честь. Останній раз екс-герцогиня особисто відвідувала притулок на початку поточного року.
Сама ж Меган Маркл, мабуть, сподівалася, що цю інформацію ніхто з прихильників не дізнається, тому тримала в секреті те, чим вона займається після отреченя від престолу.
Раніше ми писали, що на колишніх герцогів Сассекских оголосили справжню «полювання» в Лос-Анджелесі. Після того, як журналістам вдалося зробити лише кілька немногозначительных знімків, вони перейшли до «плану Б».
За інформацією ЗМІ, папараці вже п'ять разів атакували розкішний особняк екс-герцогів Сассекских з допомогою дронов.
Про це сказано в поліцейських рапортах, які опинилися в розпорядженні видання. Дрони облітали ділянка Меган Маркл і принца Гаррі на висоті приблизно 6 метрів від землі. Їм вдалося зняти герцога, герцогиню і їх однорічного сина Арчі у невимушеній обстановці.
Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.
А ще Politeka писала, що Кейт Міддлтон і принц Вільям пішли на радикальний крок, змінивши ім'я: по стопах Меган Маркл.
Також Politeka повідомляла, что розкрито секрет, чому Меган Маркл і принц Гаррі втекли з королівського палацу: "Вже дуже давно...".