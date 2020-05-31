Меган Маркл и принц Гарри не отказывались от помощи фондам, которые находятся под патронажем бывшей герцогини

Об этом пишет РБК.

Уже несколько месяцев, как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей, и сбежали из Букингемского дворца.

Но бывшие герцоги Сассекские не собирались отказываться от помощи тем фондам, которые находятся под патронажем Маркл. Экс-звезда Голливуда до сих пор поддерживает организацию Mayhew, которая из-за пандемии смертельного китайского вируса 2020 испытывает острую нехватку денег.

Помимо этого, Меган Маркл оказывает поддержку бездомным собакам и кошкам, а также людям, которые оказались в затруднительной ситуации из-за пандемии и кризиса.

"Мы так рады, что Маркл выбрала именно наш фонд. Mayhew меняет жизнь многих собак, кошек и людей из нашего сообщества к лучшему. Мы помогаем тем животным, которые оказались не нужны своим хозяевам, и работаем с теми людьми, которые близки к решению избавиться от своего питомца", - сказано в сообщении фонда.

Гендиректор организации Каролин Ейтс отмечает, что ранее Меган Маркл самостоятельно занималась этим делом, поэтому иметь такого покровителя для организации - большая честь. Последний раз экс-герцогиня лично посещала приют в начале текущего года.

Сама же Меган Маркл, видимо, надеялась, что эту информацию никто из поклонников не узнает, поэтому держала в секрете то, чем она занимается после отреченя от престола.

Ранее мы писали, что на бывших герцогов Сассекских объявили настоящую «охоту» в Лос-Анджелесе. После того, как журналистам удалось сделать лишь несколько немногозначительных снимков, они перешли к «плану Б».

По информации СМИ, папарацци уже пять раз атаковали роскошный особняк экс-герцогов Сассекских с помощью дронов.

Об этом сказано в полицейских рапортах, которые оказались в распоряжении издания. Дроны облетали участок Меган Маркл и принца Гарри на высоте примерно 6 метров от земли. Им удалось заснять герцога, герцогиню и их годовалого сына Арчи в непринужденной обстановке.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно...".