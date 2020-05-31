Фітнес-модель Ана Чері показала ідеальну фігуру в сукні з вражаючим декольте

Популярна американська Інста-діва похвалилася подарунком, який отримала на день народження, на своїй сторінці в соцмережі. Про це повідомляє Politeka.net.

Модель показала шанувальникам коротке відео зі своїм новеньким «райдужним» колечком, зробленим з різних дорогоцінних каменів. Такий незвичайний подарунок Чері отримала на свій день народження.

Зрозуміло, красуня не могла не показати, як прикраса виглядає на ній. Для цього модель опублікувала ще й фотографію, на якій позує з кільцем на пальці. Для фото Чері вибрала привертаючий до себе до себе погляд червоний наряд з глибоким декольте, яке ідеально підкреслює пишні груди фітнес-моделі.

Чері залишила волосся розпущеним і не стала робити занадто яскравий макіяж. Єдина прикраса на ній – то саме райдужне кільце. Зірка виглядає на знімку мило і природно. Її шанувальники оцінили фотографію по достоїнству.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ана Чері похвалилася своєю пишною красою на камеру. На цей раз дівчина потішила користувачів мережі, поставши перед ним в одному лише "хижому" білизна.

Так, модель з'явилася в спокусливому леопардовому білизну зі звіриним принтом і чорними вставками по боках, без сорому демонструючи свій пишний бюст. Вбрання вигідно акцентувало увагу на апетитні форми красуні, а також залізний прес і округлі стегна. Красуня позує біля стіни, одну руку вона піднесла до своїм густим кучерям, а другу до вазона.

Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижій білизні.

Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.