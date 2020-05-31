Фитнес-модель Ана Чери показала идеальную фигуру в платье с впечатляющим декольте

Популярная американская Инста-дива похвасталась подарком, который получила на день рождения, на своей странице в соцсети. Об этом сообщает Politeka.net.

Модель показала поклонникам короткое видео со своим новеньким «радужным» колечком, сделанным из разных драгоценных камней. Такой необычный подарок Чери получила на свой день рождения.

Разумеется, красотка не могла не показать, как украшение смотрится на ней. Для этого модель опубликовала еще и фотографию, на которой позирует с кольцом на пальце. Для фото Чери выбрала приковывающий к себе взгляд красный наряд с глубоким декольте, которое идеально подчеркивает пышную грудь фитнес-модели.

Чери оставила волосы распущенными и не стала делать слишком яркий макияж. Единственное украшение на ней – то самое радужное кольцо. Звезда выглядит на снимке мило и естественно. Ее поклонники оценили фотографию по достоинству.

До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери похвасталась своей пышной красотой на камеру. На этот раз девушка потешила пользователей сети, представ перед ним в одном лишь "хищном" белье.

Так, модель предстала в соблазнительном леопардовом белье со звериным принтом и черными вставками по бокам, без стеснения демонстрируя свой пышный бюст. Наряд выгодно акцентировал внимание на аппетитные формы красотки, а также железный пресс и округлые бедра. Позирует красотка у стены, одну руку она поднесла к своим густым кудрям, а вторую к вазону.

Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.

Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.

Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.