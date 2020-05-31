Знаменита модель Емілі Ратаковскі сміливо розстебнула сорочку на фото без нижньої білизни

Відома американська красуня продовжує зводити з розуму шанувальників з усього світу, демонструючи своє ідеальне тіло у відвертих образах. Новий зухвалий знімок Ратаковскі було опубліковано на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Ратаковскі позує, стоячи прямо перед камерою крупним планом. На ній вільна біла сорочка, яку смілива модель вирішила розстебнути до самого низу і залишити відкритою. При цьому Емілі зовсім забула про спідню білизну, завдяки чому шанувальники змогли чітко розгледіти обриси її розкішних грудей.

Образ красуні доповнив стильний голлівудський макіяж, що ідеально підкреслив її карі очі. Волосся Емілі зібрала в пучок ззаду, а також додала свого луку акцент з допомогою великих висячих сережок.

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Модель блиснула ідеальним тілом в чорному купальнику з безліччю дрібних застібок і бантиків. При цьому Емілі позувала без макіяжу і зайвих прикрас, демонструючи природну красу і ідеальну шкіру, за якою так любить доглядати. Ратаковскі підкорила фанатів, які були захоплені новим теплим фото.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі в чорному бікіні показала, як отримувати насолоду: "Ой, скоро зісковзне".

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