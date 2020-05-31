Знаменитая модель Эмили Ратаковски смело расстегнула рубашку на фото без нижнего белья

Известная американская красотка продолжает сводить с ума поклонников со всего мира, демонстрируя свое идеальное тело в откровенных образах. Новый дерзкий снимок Ратаковски был опубликован на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото Ратаковски позирует, стоя прямо перед камерой крупным планом. На ней свободная белая рубашка, которую смелая модель решила расстегнуть до самого низа и оставить нараспашку. При этом Эмили совсем забыла о нижнем белье, благодаря чему поклонники смогли отчетливо разглядеть очертания ее роскошной груди.

Образ красотки дополнил стильный голливудский макияж, идеально подчеркнувший ее карие глаза. Волосы Эмили собрала в пучок сзади, а также добавила своему луку акцент с помощью крупных висячих сережек.

Ранее мы писали, что Ратаковски показала жаркий отдых у бассейна в модном купальнике. Несмотря на то, что девушка замужем, это не мешает ей постоянно мелькать в провокационных бикини

Модель сверкнула идеальным телом в черном купальнике с множеством мелких завязочек и бантиков. При этом Эмили позировала без макияжа и лишних украшений, демонстрируя естественную красоту и идеальную кожу, за которой так любит ухаживать. Ратаковски покорила фанатов, которые были восхищены новым теплым фото.

Напомним, Эмили Ратаковски в черном бикини показала, как получать наслаждение: "Ой, скоро соскользнет".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ратаковски померилась упругостями с подружками и победила.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски в томной позе обтянула булочки клочками кожи: "Дамочка с перчиком".