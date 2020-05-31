Фітнес-модель Сьюзі Кортез вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганними формами в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує лежачи на ліжку у крихітному топі і одній білизні, демонструючи фігуру. У якийсь момент вона переводить камеру на живіт, демонструючи підтягнуте тіло.

Однак шанувальники Кортез були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже кадри модель викинула у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото.

Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона вибирає яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одному лише білизну.

Красуня опублікувала гарячий кадр, де позує в червоному мереживній білизні. Білизна сидить просто бездоганно. Воно відмінно подчеркнулр тонку талію, сталевий прес і пишні груди Кортез. Втім, на досконалому тілі моделі будь-який фасон виглядав би виграшно. Доповнили образ гольфи на підтяжках, макіяж в нюдовых кольорах і легкі пасма, розпущене по плечах.

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