Зірка показала, за що її люблять чоловіки

Британська модель Демі Роуз блиснула бездоганним тілом в крихітному купальнику на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує спиною на камеру, виставивши напоказ значні принади. В руках Роуз тримає кокос з трубочкою.

Уточнимо, що сама знаменитість вирішила ніяк не коментувати фотографію. А її прихильники не мали такої можливості через те, що фото Роуз викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз захопила засмаглим тілом в білосніжному купальнику.

цього разу молода красуня підкорила новим образом в сміливому вигляді. Дівчина знає, як привертати увагу шанувальників, найчастіше вона намагається робити це за допомогою нових літніх образів, які приміряє під час спекотних зйомок на пляжі або на природі. У соціальній мережі Instagram на сторінці Демі можна знайти безліч незвичайних кадрів із зіркою.

До прикладу, на одному з фото щаслива модель позувала в модному білосніжному купальнику з вирізом на спині і широким ременем під грудьми, вдало подчеркнувшим її пишні форми. Шкіра дівчини блищала від масла для засмаги, а сама вона без макіяжу підставила обличчя сонячним променям. Настільки ефектний кадр не залишив фанатів байдужими.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".