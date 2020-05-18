Зірка Голлівуду Дженніфер Еністон продовжує підігрівати чутки про можливий новий роман з Бредом Піттом
Про це пише таблоїд Mirror.
Як стверджують обізнані інсайдери, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон досі носить кільце, що Бред Пітт подарував їй на заручини в 1999 році.
Прикрасe, вартістю в $500 тисяч, папараці помітили на пальці Еністон під час церемонії "Золотий глобус-2020".
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Обізнане джерело з оточення актриси стверджує, що Еністон не знімає це кільце, автором унікального дизайну якого є особисто Бред Пітт.
Відомо, що ідею Бреда Пітта в життя змогла втілити авторитетний ювелір Сільвія Даміані, яка створила тонке кільце з великим каменем по центру і розсипом дрібних діамантів навколо. Крім кільця, зірка Голлівуду також дарував свій колишній дружині сережки з схожим дизайном.
Те, що Дженніфер Еністон його зберігала стільки років і знову одягла з нагоди зустрічі з Піттом, який, як вона знала, обов'язково повинен бути на "Золотому глобусі-2020", фанати розцінили як готовність зірки "Друзів" відновити роман з Бредом.
Варто відзначити, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон змогли помиритися приблизно чотири роки тому. У актора в телефоні знову з'явився номер колишньої дружини. Він зателефонував їй і попросив за все прощення.
«Він узяв на себе всі помилки, що допомогло їм рухатися далі. Їх відносини поліпшувалися з кожним днем», затверджує обізнане джерело з оточення Еністон.
Сам же Бред Пітт набрався сміливості і вибачився перед Еністон за образливі слова, які він сказав на адресу Дженніфер багато років тому.
"Джен — дивно любляча і весела жінка, яка залишається моєю подругою. Це були важливі відносини, які я дуже ціную. Я сам був винен, що моє життя стала нудною, і несу за це відповідальність", - додав легендарний актор.
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