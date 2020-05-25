Після новини про те, що Бред Пітт пішов до Анджеліні Джолі, всі поставили собі питання, як розлучниця буде дивитися в очі колишньої дружини актора, Дженніфер Еністон
Джолі одного разу на запитання журналістів відповіла, що жодного разу в житті не зустрічалася з Еністон. Проте журналісти підловили зірку на лукавстві, адже вона сама розповідала про випадок, що стався під час зйомок фільму «Містер і місіс Сміт».
Тоді Джолі проходила повз знімального майданчика «Друзів» і, помітивши Дженніфер, вирішила познайомитися з нею, пише graziamagazine.ru. Перша підійшла і сказала, що Бред радий працювати в парі з нею, а також побажала подружжю всього хорошого.
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У своє виправдання Джолі сказала, що не вважає той випадок повноцінною зустріччю - точніше це складно назвати зустріччю взагалі, адже обидві пройшли повз одна одної, не було посиденьок і розмов.
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А далі Джолі повідомила, що зовсім не проти зустрітися з Еністон.
«Якщо Дженніфер запропонує мені побачитися, я з задоволенням погоджуся», — повідомила Енджі.
Нагадаємо, за чутками, Анджеліна Джолі не дозволяє Бреду Пітту знайомити їх дочку Шайло зі своїми подругами.
Нібито зараз актор зустрічається з 31-річною актрисою Алією Шокат і він брав її з собою на зустрічі з донькою, що не сподобалося актрисі.
Крім того, Джолі побажала припинити і спілкування Шайло з колишньою дружиною актора, Дженніфер Еністон.
Раніше повідомлялося, що, наперекір чуткам, про розбіжності, відносини між Піттом і Джолі стали дружніми і теплими. Обидва колишніх партнера намагаються знайти рішення, які влаштують обидві сторони. Загалом, Джолі і Пітту стало легше вирішувати завдання, пов'язані з опікунством.
Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.
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