Популярная актриса Дженнифер Энистон, которая прославилась благодаря роли Рэйчел в сериале «Друзья», заговорила о пикантном фото из ее прошлого

Как передает Politeka.net, архивный кадр она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото актриса еще совсем молодая. Она сидит на полу совершенно голая. Энистон скрестила ноги таким образом, чтобы прикрыть интимные места, но фото все равно получилось очень пикантным. Особенно пикантным оно было на то время. Кстати, приблизительно в это же время Энистон встречалась или уже была замужем за Брэдом Питтом. Теперь понятно, за что голливудский актер влюбился в Дженнифер.

Под фото Энистон рассказала, что известный фотограф, который делал этот портрет, сейчас готовится к аукциону, на котором продаст 25 портретов знаменитостей. Вырученные деньги пойдут на помощь организации, которая осуществляет бесплатное тестирование и уход за больными, пострадавшими от китайского вируса.

За час пост Энистон оценило более 300 тысяч людей. В комментариях восхищаются ее красотой.

«Супер», «Это потрясающе!», «Я люблю вас всем своим сердцем», «Великолепная», Женщина мечта», «Прекрасная инициатива», «О, я помню это фото», - пишут люди.

Напомним, что Энистон засветила на пальце помолвочное кольцо от Брэда Питта: "Хранила столько лет и...", фото.

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