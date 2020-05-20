Голлівудська актриса Анджеліна Джолі встановила нову заборону колишньому чоловіку актору Бреду Пітту

Так, стало відомо, що красуня не дозволяє екс-чоловікові знайомити їх дочку Шайло зі своїми подругами.

Відомо, що зараз ходять чутки про роман Бреда з 31-річною актрисою Алією Шокат. Поки офіційного підтвердження цьому немає, пише Mirror.

При цьому Джолі все ж наполягає перервати спілкування дитини з Алією. Обидві познайомилися під час того, як проводили час разом з Піттом.

Крім того, Джолі вимагає припинити спілкування Шайло з колишньою дружиною актора, Дженніфер Еністон.

Варто відзначити, що в грудні минулого року Пітт повідомив про те, що не шукає романів, але й не цурається нових відносин.

«Не знаю, скільки романів з жінками мені приписали за останні два-три роки, але ні одна з цих чуток не відповідає дійсності», - сказав актор.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Еністон розповіла, що відчувала, побачивши знімки з першої спільної відпустки Бреда Пітта і Анджеліни Джолі.

За словами зірки, їй було дуже боляче, але минув час Еністон змогла з посмішкою говорити про це.

Раніше повідомлялося, що через багато років Бред Пітт знайшов у собі сили вибачитися перед Дженніфер Еністон за слова про те, що зробив правильний вибір і знайшов кохану жінку в особі Джолі.

Тепер артист каже, що Джен дуже любляча, весела жінка, а також його подруга. Як зазначив Пітт, відносини з Еністон залишаються для нього дуже важливими.

Нагадаємо також - Пітт сподівається, що 27 травня, в день народження Шайло, свято пройде в його особняку, а тому щосили придумує конкурси та інші розваги.

Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.

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