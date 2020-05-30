Українська виконавиця Даша Астаф'єва блиснула бездоганними формами у сміливій фотосесії на вулиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram фотографа Соні Плакидюк.
«Боженька ліпив @da_astafieva в гарному настрої🖤 В такому ж ми знімалися, йшов сніг 🤓🎥 Львів, лютий 2020», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Астаф'єва позує в одному покривалі, яке сміливо відкинула назад, виставивши напоказ розкішні форми. При цьому пікантні місця вона вирішила замазати за допомогою фотошопу.
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«Ось це бомба!», «неймовірна!», «сексуальна», «в кольорі взагалі вогонь», «хто б це не говорив…це дуже красиво», «ідеальний кадр», - пишуть вони.
До цього ми писали, що відома українська співачка Даша Астаф'єва показала незвичайний ніжний образ.
На фото Даша сиділа за столом у сукні тілесного кольору, а образ доповнила великими сережками та розпущеним волоссям. Астаф'єва дивилася на камеру і показувала яскраво нафарбовані губи.
На двох інших фото Астаф'єва вже сиділа з великим бантом на зоні декольте, тримаючи блиск в руках. На одному фото Даша була з відкритими очима, а на другому закрила від задоволення.
Фанати, включаючи Лесю Никитюк і Машу Єфросиніну, поставили десятки тисяч лайків і написали безліч коментарів.
Нагадаємо, гаряча Астаф'єва здивувала сміливим чином, незвичайні кадри
А ще Politeka писала, що Астаф'єва блиснула апетитним виглядом в спортивному костюмі
Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва потягнулася, показавши божественне тіло в тісному топі і лосинах