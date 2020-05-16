Известная украинская певица Даша Астафьева показала необычный образ, удивив всех

На картинке только частично Даша вставлена, по грудь. Видно, что фото использовалось, где Астафьева была в корсете. Остальной кадр - картина, где женщина стоит с мечом, а под ее ногой можно увидеть голову человека. Коллаж вышел интересным и забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков на страничке Даши и почти сотню у автора работы, написав несколько комментариев:

"Крутые работы", "Жека", "Люблю".

Ранее мы сообщали, что певица, актриса и модель Даша Астафьева устроила занятия йогой на природе в модном костюме.

Так, в этот раз знаменитость показала, как проводит время на карантине и старается поддерживать форму без спортзала. Пока все залы закрыты, Даша решила активно заниматься йогой и начала публиковать яркие фото из занятий. Этот раз не стал исключением.

Сообщалось, что украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала очередными откровенными фото украинской певицы Даши Астафьевой.

На снимке украинская певица предстала совершенно обнаженной, она прикрывалась, насколько это возможно, лишь одеялом.

Даша предстала возле зеркала, выгнувшись и выставив свою пятую точку. Певица прижалась к своему отражению губами. Образ украинской знаменитости завершили украшения.

Напомним, Астафьева похвасталась жарким видом в черном белье

А еще Politeka писала, что Астафьева потянулась, показав божественное тело в тесном топе и лосинах

Также Politeka сообщала, что жаркая Астафьева задрала ногу и показала, за что ее любят мужчины



