Певица, актриса и модель Даша Астафьева устроила занятия йогой на природе в модном костюме

Так, в этот раз знаменитость показала, как проводит время на карантине и старается поддерживать форму без спортзала. Пока все залы закрыты, Даша решила активно заниматься йогой и начала публиковать яркие фото из занятий. Этот раз не стал исключением, пишет Politeka.

Так, в этот раз артистка опубликовала в Instagram фото, на котором она позировала, подняв руки вверх и смотря в сторону от объектива. Звезда одета в светло-сиреневый костюм, состоящий из лосин и топа.

«В йоге главное, напомните...? St @base_body», - написала Даша под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Красава🔥», «Вы самая красивая девушка ! Я восхищаюсь умом вашим и красотой!», «Главное спокойствие и баланс», «О, йога , все ни как не дойду))», «😍 прекрасные тона», «В йоге главное йога😍», «У Астафьевой самая красивая фигура из звезд👍👏Реально😊», «Spectacular 🙎‍♂️ Magic & Wonderful body 🌹», «Главное кайфануть после окончания 😉».

До этого на ее странице появилось сразу несколько кадров, сделанных в ее же дворе. Даша предстала в черном полупрозрачном платье, с ярким макияжем на лице и... топоров в руках, чем и позабавила пользователей сети.

«История не полна...», «Даша ты очень красивая», «Берегитесь мужики.... Красота страшная сила. ❤️», «Black Lady 🔥🔥🔥», «Отлично получилось ❤️😍», «1 фотка тупо я, когда иду дрова колоть 🔥», «Блин . Красивая и опасная ⚡️», «Красивая дамочка!», «Это на кого это вы так с топором то? Чья голова сегодня падёт к вашим ногам», «Раскольников в юбке😂😂👍», - пишут поклонники.

Напомним, Каменских, Астафьева, Джамала и другие брюнетки померились яркими образами: топ фото.

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