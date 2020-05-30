Украинская исполнительница Даша Астафьева сверкнула безупречными формами в смелой фотосессии на улице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram фотографа Сони Плакидюк.
«Боженька лепил @da_astafieva в хорошем настроении🖤 В таком же мы и снимались, шел снег 🤓🎥 Львов, февраль 2020», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Астафьева позирует в одном покрывале, которое смело отбросила назад, выставив напоказ роскошные формы. При этом пикантные места она решила замазать при помощи фотошопа.
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«Вот это бомба!», «невероятная!», «сексуальная», «в цвете вообще огонь», «кто б это не говорил…это очень красиво», «идеальный кадр», - пишут они.
До этого мы писали, что известная украинская певица Даша Астафьева показала необычный нежный образ.
На фото Даша сидела за столом в платье телесного цвета, а образ дополнила большими серьгами и распущенными волосами. Астафьева смотрела на камеру и показывала ярко накрашенные губы.
На двух других фото Астафьева уже сидела с большим бантом на зоне декольте, держа блеск в руках. На одном фото Даша была с открытыми глазами, а на втором закрыла от удовольствия.
Фанаты, включая Лесю Никитюк и Машу Ефросинину, поставили десятки тысяч лайков и написали множество комментариев.
Напомним, горячая Астафьева удивила смелым образом, необычные кадры
А еще Politeka писала, что Астафьева сверкнула аппетитным видом в спортивном костюме
Также Politeka сообщала, что Астафьева потянулась, показав божественное тело в тесном топе и лосинах