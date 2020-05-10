Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в крохотном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Рубрика #Добрый вечер», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Астафьева позирует в крохотном белье, задрав ногу. Сама певица красиво заглядывает в камеру.
Однако поклонники Астафьевой остались без возможности что-либо сказать, поскольку снимок она выбросила у себя в Сторис.
Рак сильно изменил Заворотнюк, муж раскрыл страшные последствия: "из-за препаратов у нее..."
Полуголая Волочкова задрала ноги в бесстыжей позе с юбкой на голове: "А вот и я в трусах"
Отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Как сообщалось ранее, известная украинская певица Дарья Астафьева показала, как проводит время у бабушки.
На фото Астафьева позировала в красной толстовке, улыбаясь на камеру. Даша завязала волосы в хвост, а на сам кадр наложила фильтр, чтобы показать распухшее лицо. Как певица указала, она отдыхала у родственников, где ее, видимо, бабушка откормила. На фоне можно увидеть простенький приемник, чайник и старую семейную фотографию.
Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется спросить у Дарьи: "На диете?". Все из-за того, что Астафьева выбросила кадр в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.
Напомним, Астафьева похвасталась жарким видом в черном белье
А еще Politeka сообщала, что знойная Астафьева полностью разделась и поиграла с отражением в зеркале
Также Politeka писала, что Дашу Астафьеву застали на балконе в непристойном виде