Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Рубрика #Добрый вечер», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Астафьева позирует в крохотном белье, задрав ногу. Сама певица красиво заглядывает в камеру.

Однако поклонники Астафьевой остались без возможности что-либо сказать, поскольку снимок она выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Дарья Астафьева показала, как проводит время у бабушки.

На фото Астафьева позировала в красной толстовке, улыбаясь на камеру. Даша завязала волосы в хвост, а на сам кадр наложила фильтр, чтобы показать распухшее лицо. Как певица указала, она отдыхала у родственников, где ее, видимо, бабушка откормила. На фоне можно увидеть простенький приемник, чайник и старую семейную фотографию.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется спросить у Дарьи: "На диете?". Все из-за того, что Астафьева выбросила кадр в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.

Напомним, Астафьева похвасталась жарким видом в черном белье

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