Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганними формами в одній білизні під час гри в твістер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Привіт, хлопці! Через 20 хвилин ми будемо грати в твістер», - каже вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері позує в крихітному білизна, демонструючи бездоганну фігуру.

Незважаючи на всю красу моделі, її шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки кадри вона викинула у себе в Сторіс.

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Знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про правильне харчування. До всього іншого, вона не соромиться показувати свої апетитні форми у всій своїй красі.

На цей раз дівчина потішила користувачів мережі, поставши перед ним в одному лише "хижому" білизна.

Так, модель з'явилася в спокусливому леопардовому білизну зі звіриним принтом і чорними вставками по боках, без сорому демонструючи свій пишний бюст. Вбрання вигідно акцентував увагу на апетитні форми красуні, а також залізний прес і округлі стегна. Красуня позує біля стіни, одну руку вона піднесла до своїм густим кучерям, а другу до вазона.

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