Головний герой 10 сезону шоу «Холостяк» Макс Михайлюк порадував численних шанувальниць зухвалим і досить відвертим знімком

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він опублікував чорно-біле фото, на якому позує з голим торсом, а джинси трохи приспущені на стегнах.

Він стоїть в пів оберта, стиснувши руки в кулаки, з дуже серйозним виразом обличчя. Від мускулистої фігури красеня неможливо відірвати очей, таким біцепсам навіть стриптизер Тарзан позаздрить.

«Мовчи у двох ситуаціях: 1. Коли ти відчуваєш, що твої слова не розуміють. 2. Коли тебе можна зрозуміти без слів», – підписав він знімок англійською мовою.

У коментарях до фото Максу пригадали неприємний випадок на шоу, коли він вибрав одну дівчину, але потім виявилося, що в цей же час у нього був інтим з іншою.

«3. При розмові, коли обручку віддаєш одній, а подобається інша», «Моя мрія – це щоб Макс і Даша були разом!💕», «Шкода, що все так вийшло 💔», «Макс, помирися з Дашею», «Ага)))) І коли винний, теж мовчи🤣», «Так, усе без слів зрозуміло», – пишуть у коментарях.

Як відомо, переможниця 10-го сезону «Холостяка» – майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова. Вона активно веде свій мікроблог соцмережі - у дівчини понад 240 тисяч підписників. Саме вона отримала заповітну обручку від Макса, однак на пост-шоу прийшла без цієї прикраси.

Вона розповіла, що через кілька тижнів після фіналу зустрілася з Максом, і він розповів їй, що у нього був секс з іншою учасницею на проекті. Цю новину дівчина сприйняла дуже болісно, оскільки в минулому переживала зради.

Макс Михайлюк живе на дві країни –Україну й Америку. Він пілот, причому з легкістю керує як маленькими літаками, так і великими авіалайнерами Boeing 737, навчає майбутніх пілотів і володіє майстерністю безпечної посадки навіть у складних гірських аеропортах.

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

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