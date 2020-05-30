Главный герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк порадовал многочисленных воздыхательниц дерзким и довольно откровенным снимком

На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал черно-белое фото, на котором позирует с голым торсом, а джинсы чуть приспущены на бедрах.

Он стоит в пол оборота, сжав руки в кулаки, с очень серьезным выражением лица. От мускулистой фигуры красавчика невозможно оторвать глаз, таким бицепсам даже стриптизер Тарзан позавидует.

«Молчи в двух ситуациях: 1. Когда ты чувствуешь, что твои слова не понимают. 2. Когда тебя можно понять без слов», – подписал он снимок на английском языке.

В комментариях к фото Максу припомнили неприятный случай на шоу, когда он выбрал одну девушку, но потом оказалось, что в это же время у него был интим с другой.

«3. При разговоре, когда кольцо отдаешь одной, а нравится другая», «Моя мечта – это чтобы Макс и Даша были вместе!💕», «Жаль, что все так получилось 💔», «Макс, помирись з Дашей», «Ага)))) И когда виноват, тоже молчи🤣», «Да, всё без слов понятно», – пишут в комментариях.

Как известно, победительница 10-го сезона «Холостяка» – мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова. Она активно ведет свой микроблог соцсети - у девушки более 240 тысяч подписчиков. Именно она получила заветное колечко от Макса, однако на пост-шоу пришла без этого украшения.

Она рассказала, что через несколько недель после финала встретилась с Максом, и он рассказал ей, что у него был секс с другой участницей на проекте. Эту новость девушка восприняла очень болезненно, поскольку в прошлом переживала предательства.

Макс Михайлюк живет на две страны –Украину и Америку. Он пилот, причем с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами Boeing 737, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой: "Максу попалась девушка не для..."