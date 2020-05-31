Курс валют в Україні 31 травня розлетиться в різні боки, долар вирішив кинути євро і полетіти на дно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на даний Національного банку України.

Так, долар сьогодні буде торгуватися за 26,9059 гривень. Проте вже в понеділок валюта обвалиться до 26,9685 гривень (-0,0374 грн).

При цьому курс євро, згідно з даними Нацбанку, навпаки – підвищать до небувалих висот. Сьогодні він буде торгуватися за 29,6234 гривні, а вже в понеділок по 29,9275 грн (+0,3041 грн).

А ось російський рубль сьогодні буде продаватися за 3,8036 за десятирублеву монету.

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Аналітики впевнені, що нас чекає стабільний курс ще тиждень, незважаючи на те, що країна виходить з карантину.

"Здається, що вихід з кризи буде для бізнесу більш затяжною, ніж очікувалося. Тому ще тиждень збережеться нинішня стабільність на ринку. Але курс готівкового долара продовжить коливатися в коридорі 26,8 – 27,3 грн/долар в залежності від попиту та пропозиції валюти на міжбанку", - відзначає Олександр Охріменко.

Схожий прогноз зробив і Олег Пендзин. За його словами, американську валюту можна буде купити не більше ніж за 27,5 гривень.

Більш того, експерти запевняють, що в перший тиждень літа збережеться сприятливий період для купівлі валюти, так як восени очікується значний скачок "зеленого".

Експерти вважають, що до кінця року курс гривні буде коливатися в районі 28-29 гривень за долар. Звичайно, якщо не відбудеться ніяких потрясінь.

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