Погода в Україні 31 травня продовжить пакостити, українцям дістануться не тільки дощі, але і грози
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
Так, на західній Україні дощі будуть чи не найсильнішими в країні. Тим не менш, повітря тут прогріється до 14-18 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до 9-12 за Цельсієм.
На півночі країни дощі будуть менш інтенсивними, але тут очікуються грози. Стовпчик термометра покаже 16-18 градусів, вдень 10-12 тепла за Цельсієм вночі.
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Українцям у центральних регіонах також варто чекати дощів з грозами. Вони будуть супроводжуватися 16-22 градусами тепла. У нічний час доби похолодає до 9-12 тепла.
Найтепліше, незважаючи на дощі з грозами, буде на півдні країни. Тут синоптики прогнозують від 20 до 23 тепла. А вночі стовпчик термометра покаже від 10 до 12 вище нуля.
Аналогічною ситуація буде і на півночі України. Денні 20-23 тепла будуть супроводжуватися дощами і грозами. У нічний час доби похолодає до 10-12.
Синоптики стверджують, що причиною настільки «пакостной» погоди є циклон ISOLDE.
«Циклон з красивим жіночим ім'ям ISOLDE (ІЗОЛЬДА) продовжує переміщатися територією України і поливати рясними дощами все на своєму шляху! На супутниковому знімку добре видно, що зараз циклон, що перемістився до західних областей України (західна частина країни вкрита щільною хмарністю)», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.
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