Погода в Украине 30 мая испортит настроение всем, дожди с грозами доберутся до всех регионов страны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

«30 мая в Украине временами дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем в северных, Ровенской и Волынской областях значительные дожди. В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе страны и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/сек», - говорится в сообщении.

Температура, согласно прогнозу синоптиков, будет в пределах 8-13 градусов. Днем же прогреется до 14-19 по Цельсию. В то же время на юге и востоке Украины будет 10-15 тепла ночью и 17-22 выше нуля днем.

«30 мая ночью в восточных областях, днем в северной части, 31 мая в западных областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)», - утверждают синоптики.

Напомним, что касается лета, то по словам синоптика Зои Олейник, июнь хоть и будет теплее, чем май, но также преподнесет свои сюрпризы в виде осадков со шквалами и градом. Олейник отметила, что дожди распределятся по всему июню. Температуры должны быть средние — это 20−25 градусов тепла. При этом синоптик добавила, что в июне будет и жарко — температура поднимется до 30 градусов тепла и выше.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.