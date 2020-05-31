Погода в Украине 31 мая продолжит пакостить, украинцам достанутся не только дожди, но и грозы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине дожди будут чуть ли не самыми сильными в стране. Тем не менее, воздух здесь прогреется до 14-18 градусов по Цельсию. Ночью же похолодает до 9-12 по Цельсию.

На севере страны дожди будут менее интенсивными, но здесь ожидаются грозы. Столбик термометра покажет 16-18 градусов днем и 10-12 тепла по Цельсию ночью.

Украинцам в центральных регионах также стоит ждать дождей с грозами. Они будут сопровождаться 16-22 градусами тепла. В ночное время суток похолодает до 9-12 тепла.

Теплее всего, несмотря на дожди с грозами, будет на юге страны. Здесь синоптики прогнозируют от 20 до 23 тепла. А ночью столбик термометра покажет от 10 до 12 выше нуля.

Аналогичной ситуация будет и на севере Украины. Дневные 20-23 тепла будут сопровождаться дождями и грозами. В ночное время суток похолодает до 10-12.

Синоптики утверждают, что причиной столь «пакостной» погоды является циклон ISOLDE.

«Циклон с красивым женским именем ISOLDE (ИЗОЛЬДА) продолжает перемещаться территорией Украины и поливать обильными дождями все на своем пути! На спутниковом снимке хорошо видно, что сейчас циклон переместился к западных областей Украины (западная часть страны покрыта плотной облачностью)», - говорится в сообщении.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.