Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, зважилася на зміну іміджу

Як передає Politeka.net, у себе в сторіз дівчина опублікувала відео, на яких змінила зачіску. Андраде знаходилася в салоні краси, її волосся було мокрим. Співачка зняла, як перукар почав обрізати їй чолку. На другому кадрі вона вже показала, якою стала її нова стрижка.

Зазначимо, що красуня довгий час ходила з довгим волоссям без чолки. Тепер у неї з'явилася нова трендова чолка. Варто відзначити, що зараз багато зірок зважуються на цей крок. Наприклад, нещодавно чолку обстригла телеведуча Маша Єфросиніна. Вона теж довгий час носила довге волосся з рівним проділом.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде засвітилася в яскравому спортивному вбранні. Вона була в кросівках, салатових шкарпетках, шортах і кофті. Дівчина влаштувала гарячі танці прямо посеред знімального майданчика.

Крім цього, нещодавно Мішель опублікувала дуже незвичайне фото з донькою Потапа Наташею Горовою. Дівчата були одягнені в незвичайні наряди і двозначно тяглися одна до іншої. Сама Мішель була у воді і позувала в купальнику, а Наташа в мокрому одязі сиділа навпроти. Молоді дівчата майже поцілувалися на фото. На кадрах можна було добре розгледіти пружну п'яту точку співачки.

Нагадаємо, що Мішель Андраде влаштувала «брудні танці» на камеру: «Ось це кайф!».

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде випятила принади в білосніжному топі: "американська модель".

Також Politeka писала, що Мішель Андраде ефектно вляглася і висунула язик: "Ой, фоточки будуть...".