Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала незвичайні рухи

На кадрах красуня була в кросівках, салатових шкарпетках, шортах і кофті. Дівчина стояла посеред знімального майданчика і пустилася в танок. Завдяки відмінній роботі оператора кадри вийшли спекотними і збудливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Скучила за танюльками, вирішила поставити свою!", - написала Мішель.

Фанати подивилися відео більше 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Це шедевр", "Крута", "Скажена", "Де це ти танцюєш?", "Дуже круто", "Пожежа", "Красиво", "Круто рухається".

Повідомлялося, що підопічна продюсера Потапа Мішель Андраде порадувала фанатів і влаштувала зухвалі танці на камеру.

«Про Ріша! Твої танці це любов! І звичайно ж, під улюблену ciara», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Андраде влаштувала «брудні» танці на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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На фото Мішель була у воді і позувала в купальнику, а образ доповнила пір'ям в волоссі. Поруч сиділа Нанаша в мокрому одязі. Молоді дівчата майже поцілувалися на фото. На тлі можна побачити скелі і воду.

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