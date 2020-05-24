Молода співачка Мішель Андраде, яку продюсує відомий репер Потоп розбурхала мережа новими знімками

Так, на своїй сторінці в Instagram, брюнетка розмістила серію схожих фотографій, на яких продемонструвала всю свою красу в різних ракурсах, передає Politeka.net.

На них дівчина позує у жовтих штанях і білій короткій футболці, яка не приховує красиву фігуру артистки і її пружний живіт.

Красуня покружляла перед камерою, при цьому на її обличчі було мінімум косметики.

«Я сьогодні вибираю жовтий? 1/2/3?», - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники не пройшли повз і відреагували на фотографії захопленими коментарями.

«Симпатюлечка», «Яка ж ти красива 😍☀️💛», «Ти така класна Мишелька 💓💛», «Можна вас вкрасти? 😍🌋💦», «Як американська модель»,- пишуть у соцмережах

Раніше ми повідомляли, Мішель поексперементувала зі своєю зовнішністю. Екзотична красуня проміняла чорні волосся на блонд. Фото опублікували на одній з її фан-сторінок. Андраде позувала в перуці і елегантній сукні, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Перевага», «це ульот», «боже, як таку красу можна було приховувати?», - пишуть вони.

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