23-річна українська співачка Мішаль Андраде, підопічна реп-виконавця Потапа, ризикнула показати себе в незвичайному ракурсі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, на якому прийняла жарку позу.

Співачка постала в білому топі, що обтягнув її "стиглі диньки" та бежевих спортивних штанях. При цьому дівчина оголила талію, блиснувши плоским животиком.

Пекуча брюнетка розташувалася на підлозі, зігнувши ногу в коліні, вигнувши спинку і спершись на руку. Дівчина тримала телефон і знімала своє відображення в дзеркалі. При цьому в очі кидається пікантна деталь - Мішель висунула язик.

"Ой фоточки будуть...", - підписала спекотне фото зірка.

Раніше ми повідомляли, що Мішель здивувала мрійливим образом, не забувши при цьому похвалитися розкішною фігурою. Позбувшись від зайвої скромності, Андраде показала себе у білих штанях і піджаку, який досить зухвало розпахнула, засвітивши пружні округлості, одягнені в кремовий ліфчик - "що ти робиш?" Пристрасть цього кадру просто зашкалює.

З мінімумом косметики і зібраними в пучок волоссям, Мішель спрямувала задумливий погляд убік.

Крім того, ми розповідали, як Андраде запалила на танцполі, звиваючись на підлозі, трясучи п'ятою точкою і спокусливо "граючи" волоссям.

"О Рііша!! Твої танці це любов! 😍❤️ І звичайно ж під улюблену @ciara", - підписала кадри зірка.

"Аааааа яка круууть🔥🔥🔥 з такою Енерджі 👏🏻"; "Класно... Продовжуй так само......Дуже класно"; "Ого! Браво!"; "Капець, ну сек*і ж😍🔥", - відреагували шанувальники на танець Мішель.

Нагадаємо, що Мішель Андраде засвітила зайве в шкіряному плащі: "Просто космос".

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