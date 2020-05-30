Знаменита модель білизни і купальників Анастасія Квітко здивувала образом на велопрогулянці

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику. При чому саме в такому вигляді вона виходить на вулицю.

Так, дівчина явно не заперечує, що перейнялася любов'ю до велоспорту. Навіть зараз вона бере цей екологічне транспортний засіб на прокат і катається в своє задоволення по околицях.

При цьому її вбрання явно не підходить для таких прогулянок, але Анастасію це зовсім не турбує. Зокрема, пишнотіла красуня переодяглася в купальник яскравого помаранчевого кольору та білі кросівки, схопила велосипед, і відправилася на прогулянку. Тісний наряд не приховує, а, навпаки, підкреслює кожен вигин її апетитних округлостей.

Свій спортивний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Коли дивишся на знімок, так і хочеться сказати: "Чарівна пустунка, розважає як вміє".

На жаль, користувачі мережі не зможуть залишити своїх компліментів і лайків під відповідним фото, адже його дівчина показала у своєму особистому Instagram-Stories.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.