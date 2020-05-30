Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала ідеальний вигляд в незвичайному купальнику

Дівчина вирішила похвалитися значними перевагами в незвичайному чорному купальнику, зовсім не приховує її форми. Модель зовсім не соромиться досить незвичайної фігури, тому завжди підкреслює достоїнства різними ременями, купальниками з відкритим і глибоким декольте, а також сміливими образами, повідомляє Politeka.

Дівчина, схоже, відмінно проходить час на відпочинку, тому щодня поповнює Instagram новими кадрами, хвалиться образами біля басейнів і на пляжі. В цей раз у чорному купальнику з неймовірним декольте вона спокусила мережу завдяки вдало підібраному ракурсу.

Фанати виявилися просто в захваті:

«👏👏👏 Дівчина мрія», «яка ти спокуслива», «❤️❤Яка солодка пышка️❤️», «Хороші красиві бульбашки», «Ти дуже смілива дівчинка, адже цей вид… 😘💖❤️😛😈», «Красиве тіло 🔥🔥», «Ух ти! .. Ти просто приголомшливо красива жінка! ... я одружився! ... Це більше, ніж тяжіння! .... 😍😍😍😍😍😍», «Ммммм .... спокушає».

Раніше на новому фото Анастасія позувала в салатовому бікіні з тонкими зав'язками і незвичайними вирізами на талії, подчеркнувшими її фігуру. Квітко блиснула також засмаглою шкірою, измазанной в маслі і привертає увагу своїм блиском.

Зазначимо, дівчина дуже любить засмагати на пляжі і під час будь-якого, навіть активного відпочинку, тому зовсім не соромиться показувати фігуру щоразу в нових бікіні.

«Приголомшливі жарко..», «Я хотів би, щоб моя мама теж носила одяг», «З тебе навіть одяг зісковзне», «Бурхлива краса», «Ух ти, така олійна», «Топ клас, гарячий відок🌹👌», «Люблю широкий формат🔥», «OMG 😮 ти дуууже чудова 🌹😜», «дивна богиня», «Богиня в зеленому. Чудово».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.