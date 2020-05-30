Знаменитая модель белья и купальников Анастасия Квитко удивила образом на велопрогулке

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике. При чем именно в таком виде она выходит на улицу.

Так, девушка явно не отрицает, что прониклась любовью к велоспорту. Даже сейчас она берет это экологичное транспортное средство на прокат и катается в свое удовольствие по окрестностям.

При этом ее наряд явно не подходит для таких прогулок, но Анастасию это совсем не беспокоит. В частности, пышнотелая красотка переоделась в купальник яркого оранжевого цвета и белые кроссовки, схватила велосипед, и отправилась на прогулку. Тесный наряд не скрывает, а, наоборот, подчеркивает каждый изгиб ее аппетитных округлостей.

Свой спортивный лук она дополнила солнцезащитными очками.

Когда смотришь на снимок, так и хочется сказать: "Очаровательная проказница, развлекает как умеет".

К сожалению, пользователи сети не смогут оставить своих комплиментов и лайков под соответствующим фото, ведь его девушка показала в своем личном Instagram-Stories.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.