Знаменитая модель белья и купальников Анастасия Квитко удивила образом на велопрогулке
Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.
Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике. При чем именно в таком виде она выходит на улицу.
Новая индексация пенсий: кому ждать щедрых надбавок, "по 500 гривен ежемесячно"
Пугачева не выдержала нападок и сделала откровенное признание: «Да! Я старая и не могу…»
ПриватБанк не дает снять наличку с карт, банк сделал заявление: «Срочно нужно…»
Долги за коммуналку бьют рекорды, но проблем можно избежать: за что украинцам разрешили не платить
Так, девушка явно не отрицает, что прониклась любовью к велоспорту. Даже сейчас она берет это экологичное транспортное средство на прокат и катается в свое удовольствие по окрестностям.
При этом ее наряд явно не подходит для таких прогулок, но Анастасию это совсем не беспокоит. В частности, пышнотелая красотка переоделась в купальник яркого оранжевого цвета и белые кроссовки, схватила велосипед, и отправилась на прогулку. Тесный наряд не скрывает, а, наоборот, подчеркивает каждый изгиб ее аппетитных округлостей.
Свой спортивный лук она дополнила солнцезащитными очками.
Когда смотришь на снимок, так и хочется сказать: "Очаровательная проказница, развлекает как умеет".
К сожалению, пользователи сети не смогут оставить своих комплиментов и лайков под соответствующим фото, ведь его девушка показала в своем личном Instagram-Stories.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.