Відома фітнес-модель Лексі Кай показала підтягнуті форми в незвичайному образі
На фото красуня стояла в топі і спідниці, поки її знімали по коліна. Кай підняла руки і взялася ними за волосся, посміхаючись на камеру. На фото можна легко оцінити пишні і підтягнуті форми Лексі, які вона намагалася продемонструвати. На другому знімку зірка вже вигнулась вперед, демонструючи без зайвих прикрас свої пишні груди. Волосся залишалися у красуні з розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
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"Дуже добре", "Люблю на це дивитися", "Чудова, люблю цей наряд", "Це прекрасно", "Це смачно", "Щаслива п'ятниця, любов моя", "Апетитна", "Ідеальний вигляд".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала незвичайну фотосесію прямо на вулиці.
Молода знаменитість в короткому костюмі, що складається з шортиків і тісної кофти в тон - яскраво-помаранчевого кольору з маленьким принтом, захопила образом. Дівчина пройшлася в модному костюмі просто на вулиці, підкресливши привабливість акуратними босоніжками на тонкій шпильці.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася ідеальною спортивною формою в жаркому фотосеті.
Цього разу дівчина вирішила приміряти білизну модного бренду, який вже не раз рекламувала відома фітнес-модель Ана Чері. Лексі ж не відстає від модних трендів і захоплює не менш шикарним видом у тісній білизні.
Нагадаємо, спокуслива модель Лорен Дрейн подратувала образами в мереживній білизні
Також Politeka повідомляла, що фігуриста фітнес-модель Лексі Кай блиснула «горбиками» в купальнику
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