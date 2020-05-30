Відома фітнес-модель Лексі Кай показала підтягнуті форми в незвичайному образі

На фото красуня стояла в топі і спідниці, поки її знімали по коліна. Кай підняла руки і взялася ними за волосся, посміхаючись на камеру. На фото можна легко оцінити пишні і підтягнуті форми Лексі, які вона намагалася продемонструвати. На другому знімку зірка вже вигнулась вперед, демонструючи без зайвих прикрас свої пишні груди. Волосся залишалися у красуні з розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже добре", "Люблю на це дивитися", "Чудова, люблю цей наряд", "Це прекрасно", "Це смачно", "Щаслива п'ятниця, любов моя", "Апетитна", "Ідеальний вигляд".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала незвичайну фотосесію прямо на вулиці.

Молода знаменитість в короткому костюмі, що складається з шортиків і тісної кофти в тон - яскраво-помаранчевого кольору з маленьким принтом, захопила образом. Дівчина пройшлася в модному костюмі просто на вулиці, підкресливши привабливість акуратними босоніжками на тонкій шпильці.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася ідеальною спортивною формою в жаркому фотосеті.

Цього разу дівчина вирішила приміряти білизну модного бренду, який вже не раз рекламувала відома фітнес-модель Ана Чері. Лексі ж не відстає від модних трендів і захоплює не менш шикарним видом у тісній білизні.

Нагадаємо, спокуслива модель Лорен Дрейн подратувала образами в мереживній білизні

Також Politeka повідомляла, що фігуриста фітнес-модель Лексі Кай блиснула «горбиками» в купальнику

А ще Politeka писала, що фігуриста фітнес-модель Лексі Кай блиснула «горбиками» в купальнику



