Американская фитнес-модель Лекси Кай показала свои достоинства в модной спортивной одежде и белье

Так, в этот раз молодая модель сверкнула излюбленным образом и показав свои достоинства в спортивной одежде и белье. Девушка с солнечной улыбкой на лице устроила пикантные съемки прямо на улице, сообщает Politeka.net.

Как известно, Лекси уже довольно давно сотрудничает с известным брендом энергетических напитков Bang. Являясь его амбассадором, девушка часто устраивает оригинальную рекламу, выставляя на показ собственные формы и привлекая внимания к фото с продуктом компании. При этом любит девушка также рекламировать спортивную одежду и этот раз не стал исключением.

Девушка позировала в белоснежном белье с ремешком на талии и коротеньком белом топе на замочке с красными полосками. При этом девушка дополнила лук белоснежными кроссовками и ярким макияжем.

«Омг ооочень жарко какая детка», «Возьми меня на игру в мяч», «Персиковый проповедник», «Orgeous Великолепная леди! Будь нашим рекламным послом», «Никогда не видел такого хорошего игрока в мяч! 🔥🔥😉😘😍», «Абсолютно замечательна! 😍❤️❤️❤️», «Боже, ты выглядишь потрясающе».

За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

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Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

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