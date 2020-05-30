Известная фитнес-модель Лекси Кай показала подтянутые формы в необычном образе

На фото красотка стояла в топе и юбке, пока ее снимали по колена. Кай подняла руки и взялась ими за волосы, улыбаясь на камеру. На фото можно легко оценить пышные и подтянутые формы Лекси, которые она старалась продемонстрировать. На втором снимке звезда уже выгнулась вперед, демонстрируя без лишних украшений свою пышную грудь. Волосы оставались у красотки распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень хорошо", "Люблю на это смотреть", "Великолепная, люблю этот наряд", "Это прекрасно", "Это вкусно", "Счастливая пятница, любовь моя", "Аппетитная", "Идеальный вид"

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай устроила необычную фотосъемку прямо на улице.

Молодая знаменитость в коротком костюме, состоящем из шортиков и тесной кофты в тон - ярко-оранжевого цвета с маленьким принтом, восхитила образом. Девушка прошлась в модном костюме прямо на улице, подчеркнув привлекательность аккуратными босоножками на тонкой шпильке.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась идеальной спортивной формой в жарком фотосете.

В этот раз девушка решила примерить белье модного бренда, которое уже не раз рекламировала известная фитнес-модель Ана Чери. Лекси же не отстает от модных трендов и восхищает не менее шикарным видом в тесном белье.

Напомним, соблазнительная модель Лорен Дрейн подразнила образами в кружевном белье

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