Знаменитость показала, за что ее любят мужчины

Популярная фитнес-модель Лекси Кай сверкнула главными достоинствами во время отдыха у бассейна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель лежит на кушетке в крохотном топе с вырезом, который максимально оголяет пышные формы звезды. Рядом возле нее лежит ее любимая собачка. Сама модель сначала с кем-то говорит по телефону, после чего пьет энергетик.

Уточним, что кадры звезда никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от невероятного тела кумира.

«Ого, аж выпадают, такие роскошные формы», «а ты классная – тебе идет такой купальник», «очень красивая», «бомбезная», «люблю, когда ты в таких нарядах», - пишут они.

До этого мы писали, что фитнес-модель Лекси Кай показала свои достоинства в модной спортивной одежде и белье

Так, в этот раз молодая модель сверкнула излюбленным образом и показав свои достоинства в спортивной одежде и белье. Девушка с солнечной улыбкой на лице устроила пикантные съемки прямо на улице.

Как известно, Лекси уже довольно давно сотрудничает с известным брендом энергетических напитков Bang. Являясь его амбассадором, девушка часто устраивает оригинальную рекламу, выставляя на показ собственные формы и привлекая внимания к фото с продуктом компании. При этом любит девушка также рекламировать спортивную одежду и этот раз не стал исключением.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.