Похудевшая фитнес-модель Лорен Дрейн покоряет сеть идеальными формами в бикини

Медсестра, писать и фитнес-тренер в одном лице – знаменитость успевает заниматься всем. Не так давно девушка покорила Инстаграм своими результатами похудения, а до этого успела прославиться благодаря публикации воспоминаний о своем пребывании в баптистской церкви Вестбро, сообщает Politeka.net.

Девушку оттуда выгнали, запретив видеться с родными, о чем Лорен сама упомянула в своей книге. С 16 лет Лорен начала работать медсестрой, а через время девушка получила квалификацию бакалавра медицины в Вестбурнском университете.

Родные Лорен оборвали общение с девушкой поле того, как она была изгнана из церкви, а воспоминания об этом в книге сделали произведение бестселлером. А вот спорт девушке стал близок семь лет назад, после того, как она начала серьезно заниматься. При этом Лорен успела даже выступить в WBFF Fitness и занималась кроссфитом.

Лорен продолжает по сей день работать тренером, показывать ребенка и делиться редкими кадрами с мужем, в браке с которым уже семь лет. Фанаты же отмечают, что девушка превратилась в "звезду всех мужчин".

А вот за эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.